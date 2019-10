Tentò di violentare il figlioletto dei vicini di casa: condannato a 7 anni di carcere

Tentata violenza sessuale nei confronti del figlio piccolo dei suoi vicini di casa. Per questo motivo mercoledì 2 ottobre un cittadino indiano di 27 anni è stato condannato a 7 anni di reclusione. Vittima un bambino senegalese che all’epoca dei fatti, nel maggio del 2018, aveva 10 anni.

I fatti erano avvenuti in un paese del Sebino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’imputato quel giorno aveva prima buttato giù dalle scale il piccolo e poi aveva tentato di violentarlo, non riuscendo nel suo intento per la reazione del ragazzino.

Quest’ultimo il giorno seguente si era confidato con un compagno di classe, che l’aveva convinto a dire tutto alla madre e alla nonna, le quali avevano poi presentato denuncia.

La sentenza è stata pronunciata dal collegio giudicante del tribunale presieduto dal giudice Giovanni Petillo, con a latere i giudici Laura Garufi e Rossana Puzzer. Il pubblico ministero Gianluigi Dettori che ha coordinato le indagini aveva invocato la stessa pena inflitta, 7 anni.

Una volta scontata la condanna, l’indiano, considerato un soggetto pericoloso, per 2 anni dovrà evitare i luoghi frequentati dai minorenni e dovrà inoltre comunicare i suoi spostamenti alle forze dell’ordine.