Oltre il Colle, precipita in un dirupo e muore nel bosco

Il tragico indicente in montagna è avvenuto alle 18.45 di giovedì 3 ottobre a Oltre il Colle, in Val Serina.

Un uomo di 81 anni, G. P. , residente in paese, ha perso la vita oggi nei boschi di Oltre il Colle. Non è rientrato come previsto e quindi sono partite le ricerche.

La zona coincide in parte con quella da cui, domenica scorsa, è scomparso un uomo di 62 anni. Un’area molto impervia, con bosco fitto.

L’elicottero di Bergamo ha portato in zona l’équipe, composta da medico, infermiere e tecnico Cnsas di elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Dopo la constatazione del decesso è avvenuto il recupero con contrappeso.