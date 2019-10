Studente 20enne investe due persone sulle strisce pedonali: via 36 punti dalla patente

È stato ricostruito l’incidente stradale avvenuto giovedì 3 ottobre, alle 8.15, a Dalmine: due persone, marito e moglie entrambi di 63 anni, sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, in via Marconi.

La donna, ricoverata al policlinico di Ponte San Pietro, è quella che ha avuto la peggio: è in prognosi riservata. Il marito, portato al Papa Giovanni di Bergamo, è ricoverato in condizioni meno gravi.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalla polizia locale di Dalmine, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno mostrato come la Fiat Pand guidata da un 20enne di Brembate di Sopra – studente della vicina università – abbia sorpassato una Fiat 500 che in via Marconi si era fermata in prossimità delle strisce pedonali proprio per favorire l’attraversamento dei due coniugi (residenti a Dalmine).

L’impatto con i pedoni è stato molto violento e, come detto, ad avere la peggio è stata la donna.

Sul posto, poco dopo, sono arrivate due ambulanze e un’automedica, oltre agli agenti della polizia locale di Dalmine e i carabinieri della stazione di Treviglio.

Al 20enne è stata subito ritirata la patente, che sarà trasmessa alla Prefettura di Bergamo che a sua volta ne disporrà la sospensione: essendo neopatentato, al documento del ragazzo alla guida della Fiat Panda sono stati decurtati un totale di 36 punti.