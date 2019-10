Mamma e figlia morte durante il parto: l’ultimo saluto con rito islamico

In attesa di capire perchè sono morte, parenti e amici giovedì 3 ottobre hanno salutato per l’ultima volta Robertine Guira e la piccola Zarrab Rachida, madre e figlia morte martedì 17 settembre agli ospedali di Alzano Lombardo e di Bergamo durante il parto cesareo.

La cerimonia funebre, celebrata secondo il rito islamico, ha preso il via dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove nella camera mortuaria del Papa Giovanni i corpi sono stati lavati, come prevede la religione musulmana. Si è poi svolto un momento di preghiera al centro culturale di via Cenisio, con l’iman Idris Yussif, cui hanno partecipato decine e decine di persone, e infine la sepoltura al cimitero islamico del quartiere cittadino di Colognola.

In lacrime i familiari di Robertine, originario del Burkina Fasa. In prima fila il marito, il connazionale Youssouf Guira e le due figlie di 7 e 11 anni, rimaste orfane della loro mamma. La donna, 36 anni, lavorava per un’impresa di pulizie di Bergamo come il coniuge. I due vengono descritti come perfettamente inseriti nel tessuto sociale orobico.

Ora il papà, che abita a Torre Boldone in un condominio di via Bugattone alle porte del paese, oltre al dolore dovrà fare i conti con le due figliolette da far crescere da solo, senza il supporto di quella donna che amava tanto e con la quale si era costruito una nuovavita in Italia dopo un’infanzia difficile nel suo Paese d’origine.

Nel frattempo l’inchiesta va avanti. Il pubblico ministero Carme Pugliese è in attesa degli esiti delle autopsie effettuate al Papa Giovanni dal medico legale Luca Tajana e dal professor Guido Bertorello, esperto in ginecologia e ostetricia.

L’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano ha fatto sapere che durante il parto è insorta improvvisamente una grave emergenza ostetrica. Del tutto inutili le manovre rianimatorie sulla piccola. Nel frattempo si sono aggravate anche le condizioni della mamma, che dopo un arresto cardiocircolatorio è stata rianimata e trasportata d’urgenza a Bergamo, dove è arrivata in fin di vita. Dopo un passaggio al pronto soccorso è morta nel reparto di Rianimazione.

L’ipotesi di accusa formulata è di duplice omicidio nei confronti di 21 tra medici, ginecologi e ostetrici. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato una task force di ispettori per accertamenti sull’accaduto. Mentre l’Asst Bergamo Est, di cui fa parte l’ospedale di Alzano, ha avviato un’indagine interna e l’Ats ha istituito una commissione di esperti affiancata da specialisti del Percorso nascite della Regione.