Un tradizionale momento per salutare la propria motocicletta in vista della stagione invernale, 170 chilometri di itinerario per darle l’arrivederci alla prossima primavera.

È la Cavalcata autunnale del Centenario, tra le ultime iniziative dedicate ai cento anni del MotoClub Bergamo. Un’edizione importante quella del 2019 per questa realtà, presente ormai da un secolo nella bergamasca, terra fervida di motori, motoclub e scuderie, piloti e appassionati delle due ruote, ma soprattutto di campioni che hanno esaltato il nome di Bergamo nel mondo.

La classica moto-escursione tra le bellezze paesaggistiche della provincia è in programma domenica 6 ottobre con partenza alle 10, come oramai da tradizione, dal centro commerciale “Le Due Torri” in direzione delle valli bergamasche e dei laghi.

Sono diversi anni ormai che lo shopping center di via Guzzanica offre ai partecipanti un punto di appoggio, sia per la partenza che per l’arrivo. Non solo, per tutti i partecipanti che lo vorranno, i ristoranti del centro hanno in serbo numerosi sconti per prolungare la giornata in compagnia e rifocillarsi una volta rientrati a Stezzano.

Un bel momento di condivisione che si conclude attorno ad un tavolo, assaporando buon cibo in un ambiente informale e familiare come quello dello shopping center, diventato negli anni parte integrante della Cavalcata, sia primaverile che autunnale.

L’iniziativa, oltre a rappresentare una bella occasione per socializzare e per godersi una gita in sella alla propria motocicletta, permette di scovare scorci incantevoli del nostro territorio, spesso sconosciuti al grande pubblico perché si trovano su itinerari poco battuti. Anche quest’anno il percorso è stato predisposto con attenzione dalla sezione Valgandino del MotoClub Bergamo.

L’itinerario toccherà i comuni di Curno, Ponte San Pietro, Brembate Sopra, Cisano Bergamasco, Costa Valle Imagna, Valsecca, Ponte Giurino, Berbenno, Brembilla, Bracca, Selvino con un pit stop ristoro dove verranno offerte bevande calde, Vertova, Casazza, Cenate Sopra e Torre de’ Roveri. L’arrivo è previsto dalle 13 alle 16.

Per le moto d’epoca è stato studiato un percorso alternativo di 90 chilometri, che prevede la partenza da “Le Due Torri”, l’arrivo a Selvino e il rientro a Stezzano con strade a scelta.

Alla moto-escursione sono ammessi tutti i motocicli, ciclomotori, motoscooter in regola con le norme del codice della strada.

Tutti i partecipanti verranno omaggiati con dei gadget e, per questa importante occasione, con una speciale medaglia commemorativa del centenario.

Per poter partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi scaricando il modulo sul sito del Moto Club Bergamo o all’Infopoint del centro commerciale “Le Due Torri”.

Gli organizzatori ricordano che la Cavalcata autunnale è una passeggiata, una gita in compagnia e raccomandano quindi di rispettare i limiti di velocità e le regole del codice della strada.