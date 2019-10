Informatica biomedicale 4.0, al via nuovo corso per giovani diplomati

Grazie al contributo del Por Fse 2014/2020, ITS Nuove Tecnologie Bergamo propone corso IFTS in Informatica biomedicale 4.0: iniziativa gratuita per giovani diplomati finalizzata ad un immediato inserimento occupazionale.

Il Tecnico informatico biomedicale 4.0 è una figura in grado di intervenire nell’analisi di fattibilità e nello sviluppo, collaudo e manutenzione di soluzioni software in ambito medico e biotecnologico.

Il corso annuale, della durata di 1000 ore, prevede 520 ore di teoria e 480 ore di tirocinio in azienda.

Il percorso nasce dalla collaborazione con importanti realtà del settore: GE Medical System Italia, Dedalus Italia, NGC Medical, Zucchetti, Sincronis Medical, Medicus Mundi Attrezzature, Draeger Italia, Tecnologie Sanitarie, VIVISOL, TECNO SYSTEM, Restech srl, Biomedical international, SLT, Diapath, H.C. Hospital Consulting, Tesi, Getinge Italia

Il percorso di Tecnico informatico biomedicale 4.0 è destinato a soggetti

– fino ai 29 anni di età

– residenti o domiciliati in Lombardia

– possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o Diploma di Qualifica professionale IV anno acquisito in un Paese membro della Unione Europea.

Ulteriori informazioni su www.fondazionebiotecnologie.it o contattare 035 0789106.