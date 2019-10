In casa una piantagione di marijuana e un chilo di droga: arrestato 21enne a Nembro

In casa si era creato una vera e proprio serra per la coltivazione della cannabis: piante alte quasi due metri, marijuana messa ad essiccare e altra già pronta a essere venduta.

La parola fine sull’attività illegale di un 21enne di Nembro l’hanno messa i carabinieri di Bergamo nella giornata di mercoledì 2 ottobre quando, nel tardo pomeriggio, si sono presentati a casa sua.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo aver notato un anomalo via vai di persone in zona hanno sviluppato una prolungata attività info-investigativa, risalendo all’attività del 21enne, incensurato.

Oltre a coltivare nel giardino prospicente all’abitazione diverse piante di canapa indiana, all’interno si era creato una sorta di laboratorio con serra artigianale. Nel corso della perquisizione, estesa a tutte le pertinenze dell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto quattro piante di canapa, circa un chilo di marijuana già essiccata e pronta alla vendita riposta in piccoli barattoli di vetro collocati su una credenza della taverna e circa 100 grammi di hashish nascosti in un borsone da calcio.

In camera da letto, infine, sono stati trovati contanti per 1.535 euro, ritenuti provento dell’attività illecita e per questo sequestrati.

Al termine della perquisizione il giovane è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: giovedì mattina il processo per direttissima.