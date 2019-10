Diciamolo, ottobre è iniziato con un po’ di pioggia ma sostanzialmente durante il giorno con temperature ancora di fine estate. Francesco Sudati ci illustra se continuerà così o se è atteso un peggioramento a Bergamo col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La perturbazione atlantica passata mercoledì mattina sulla Lombardia, pilotata da veloci correnti nordoccidentali, è seguita da un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche e da un calo delle temperature.

Giovedì 3 ottobre 2019

Tempo Previsto: Residui fenomeni nevosi lungo il crinale alpino di confine e livignasco, in esaurimento al primo mattino, seguiti da schiarite; sempre alle prime luci dell’alba sono possibili rovesci in fase di esaurimento sul mantovano, seguiti da rapido miglioramento. Altrove giornata soleggiata, ad esclusione di parziali e brevi addensamenti nuvolosi lungo la pianura e le prealpi in mattinata e verso sera. Al mattino ancora venti di favonio sulla zona nordoccidentale della regione e valle del Ticino.

Temperature: In calo ovunque, specialmente in montagna.

In pianura:

Valori minimi compresi tra 08/12 °C.

Valori massimi compresi tra 18/22 °C.

Venerdì 4 ottobre 2019

Tempo Previsto: Fino all’alba sereno o poco nuvoloso ovunque con foschie in Pianura Padana e banchi di nebbia su bassa pianura. Durante la mattinata aumento della nuvolosità su tutta la regione, fino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio, quando non si escludono brevi pioviggini a carattere sparso. In serata nuove schiarite.

Temperature: In pianura:

Valori minimi in ulteriore lieve diminuzione e compresi tra 06/10 °C (fino a 13 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in diminuzione e compresi tra 14/18 °C.

Sabato 5 ottobre 2019

Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto lungo il crinale alpino prossimo al confine, con associate deboli precipitazioni, nevose oltre i 2000/2200 metri. Sulla restante parte della regione condizioni di cielo poco nuvoloso per l’intera giornata; foschie notturne e mattutine in Pianura Padana e possibilità per nebbie o banchi di nebbia tra la seconda parte della notte e la prima parte della mattinata lungo la fascia di media/bassa pianura.

Temperature: In pianura:

Valori minimi stazionari e compresi tra 06/10 °C (fino a 13 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in sensibile aumento e compresi tra 20/23 °C.