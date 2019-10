Due bergamasche a “Cortesie per gli ospiti”: vincono e fanno record di ascolti

È tornato, su Real Time, il programma "Cortesie per gli ospiti". E nella terza puntata della decima edizione - andata in onda mercoledì 2 ottobre - protagoniste sono state Carlotta Breno e Angelica Moioli, due simpaticissime bergamasche 27enni che hanno incantato i tre giudici e i tanti telespettatori.

Csaba dalla Zorza, esperta di buone maniere, con il cuoco Roberto Valbuzzi e l’architetto Diego Thomas hanno giudicato con ironia le coppie che si sono sfidate a colpi di piatti e ospitalità.

Angelica e Carlotta con Csaba dalla Zorza

Angelica e Carlotta hanno proposto un menù chiamato "storie di viaggi": dall'aperitivo fino al dessert sono state portate in tavola le avventure vissute dalle "Amaca globetrotters", un gruppo di cinque amiche che ogni anno visita un posto del mondo (da Tokyo a New York) tenendo aggiornati i follower attraverso i social.

La cena si è aperta con un finger food alla bergamasca, nel quale la protagonista è stata la polenta; poi è stato proposto un piatto di gustosi yakisoba al salto, ossia spaghetti di grano saraceno saltati in padella secondo la tradizione nipponica; poi è stato il turno del melting pot a Sarajevo che ha ricordato l'avventura vissuta lo scorso anno tra le mura venete dei Balcani; per chiudere infine con l'Amaca cheesecake - from NYC to BG, che ha riportato tutti al punto di partenza: Bergamo.

Le due bergamasche con il cuoco Roberto Valbuzzi

Carlotta e Angelica con i due 'avversari', Mimmo e Ivan

Le due giovani orobiche se la sono dovuta vedere con Mimmo e Ivan, una coppia comasca che ha dato loro del filo da torcere.

La vittoria alla fine è andata alle due bergamasche, che hanno convinto i giudici con i piatti, con l'ambiente e con l'organizzazione della serata. E "Cortesie per gli ospiti" mercoledì ha anche realizzato ascolti da record, con 525mila spettatori e uno share del 2,22%.