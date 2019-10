Da “Un passo dal cielo 5” a “Maledetti amici miei”: la tv del 3 ottobre

Per la prima serata in tv, giovedì 3 ottobre su RaiDue alle 21.20 debutterà lo show “Maledetti amici miei”. In ogni puntata, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, insieme a Max Tortora e Margherita Buy, ospiti fissi del programma, invitano amici e colleghi, con cui improvvisare, ricordare vecchi aneddoti e fare scherzi irriverenti. Stasera parteciperanno Carlo Verdone e Giuliano Sangiorgi.

In apertura ci sarà Paolo Conte con uno dei suoi grandi successi.

Su RaiUno alle 21.25 l’appuntamento è con la quarta delle dieci puntate della fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli ed Enrico Ianniello. Andrà in onda l’episodio intitolato “Il gigante e il bambino”: dopo l’accusa di aggressione un maestro di sci, Valeria costringe Vincenzo a dover decidere se procedere contro di lei, nonostante la natura dei suoi sentimenti nei confronti della giovane. Intanto, le indagini hanno uno sviluppo inaspettato, che finisce per coinvolgere anche Klaus. Nel frattempo, Francesco continua a cercare suo figlio.

Su Tv8 sarà protagonista l’Europa League. Alle 20.30 la serata si aprirà con il pre-partita di “Studio Europa League e alle 21 verrà trasmessa in diretta la partita di calcio fra Lazio-Stade Rennais.

Canale5 alle 21.20 proporrà la terza delle sei puntate di “Eurogames”, condotto da Alvin e Ilary Blasy. La trasmissione, che è una versione rivisitata e rinnovata dello storico “Giochi senza frontiere”, vede sei squadre, ognuna rappresentante una nazione, che si sfideranno in prove di abilità.

Su Italia1 alle 21.25 spazio a “Le Iene show”. La seconda puntata settimanale dedicata alle inchieste sui fatti della cronaca e dell’attualità, vede alternarsi alla conduzione il trio composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, con quello tutto al femminile formato da Monica Ruggeri e Nina Palmieri.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “Il segreto dei suoi occhi”, con Nicole Kidman; su Canale Nove alle 21.25 “Come farsi lasciare in 10 giorni”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Babilon A.D.”, con Vin Diesel; su La5 alle 21.10 “Il romanzo di un amore”, con Amy Acker; su Iris alle 21 “Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.15 “Fausto & Furio”.

Per gli amanti dell’opera lirica su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “I masnadieri”, di Giuseppe Verdi. Dirige Michele Mariotti con protagonisti Lisette Oropesa, Michele Pertusi, Fabio Sartori, Massimo Cavalletti, Francesco Pittari, Alessandro Spina, Matteo Desole scene Charles Edwards costumi Brigitte Reiffenstuel luci Adam Silverman movimenti coreografici Jo Meredith.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kim Raver. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Un giorno come questo”, “Trattieni le lacrime”, “Beautiful dreamer” e “Il giorno del giudizio”. Nel primo, Owen atterra in Germania e giunge a casa di Teddy, la quale, stupita lo accoglie e ascolta commossa ciò che lui ha da dirle. Nel secondo, Webber tenta di trovare una cura per Ollie, la donna che gli ha letteralmente salvato la vita durante la difficile disintossicazione, chiedendo anche aiuto alle fidate Maggie e Meredith. Nel terzo, la Bailey riceve una visita inaspettata da un agente del dipartimento dell’immigrazione, che cerca uno dei suoi specializzandi, Sam Bello. Nel quarto, Arizona condivide con tutti i colleghi dei biscotti, portati da una paziente riconoscente, ma più tardi scopre che sono stati fatti con della marijuana.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “MacGyver”; su Mediaset Extra alle 21.15 il varietà “Brignano con la ‘O'”, con Enrico Brignano; e su Real Time alle 21.10 il reality “Shopping night”.