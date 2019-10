Bergamo Golf for Charity, domenica 6 ottobre gran finale a Franciacorta

Si conclude in grande stile il Bergamo Golf for Charity 2019.

L’Accademia dello Sport fa un altro grande sforzo nel nome della Solidarietà ed organizza, dopo il rinvio per maltempo dello scorso 14 aprile, la prova bresciana del Bergamo Golf for Charity, domenica 6 ottobre al Golf Club Franciacorta.

Per tutti i partecipanti ricordiamo che è possibile iscriversi direttamente presso la segreteria del circolo stesso. Ad ogni giocatore verrà dato in premio una confezione di formaggi Latini: per i vincitori i premi consisteranno in cesti con prodotti agroalimentari del territorio bergamasco.

Vi aspettiamo numerosi come sempre per giocare, vincere, divertirsi e magari vincere per la Solidarietà!