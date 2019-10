Boom di visitatori per Automha alla fiera “IMHX”. Acronimo di International Materials Handling Exhibition, è l’evento più grande organizzato nel Regno Unito per il settore della logistica in grado di richiamare ogni anno moltissimi fornitori e acquirenti da tutto il mondo.

L’iniziativa, che si è svolta nei giorni scorsi a Birmingham, anche per questa edizione ha ottenuto un successo di partecipazione confermando la sua notevole capacità attrattiva.

A rappresentare l’azienda bergamasca leader mondiale nel settore dei magazzini automatici c’era “Logistex”, distributore ufficiale di Automha nel Regno Unito di soluzioni supercap e autosatmover.

È stato esposto “Supercap”, il satellite completamente automatico utilizzabile su veicoli madre Autosatmover e trasloelevatori per lo stoccaggio intensivo di pallet in multiprofondità in tutti i settori industriali. Ideato da Automha per lavorare in multiprofondità all’interno di sistemi completamente automatici, viene alimentato da supercondensatore, è privo di batteria e il tempo di ricarica a bordo macchina è di soli 7 secondi.

L’introduzione della tecnologia con supercapacitor permette di risolvere i tipici problemi legati ai sistemi alimentati da normali accumulatori, che necessitano di lunghi tempi di ricarica (nel caso di satelliti con batteria integrata) o della presenza di operatori per sostituire le batterie (nel caso di macchine con fonte di energia estraibile).

“Supercap” è adatto allo stoccaggio di qualsiasi tipo di pallet e unità di carico e può essere utilizzato in qualsiasi settore industriale: garantisce infatti prestazioni ottimali anche a bassissime ed alte temperature. (-30 C°/+ 55 c°). Può essere utilizzato a bordo di trasloelevatori o di veicoli automatici.

Soddisfatto, il sales direct di Logistex osserva: “La fiera ha avuto un grande successo. Ci ha fornito un’ottima piattaforma per interagire con clienti nuovi ed esistenti. C’è stato un grande interesse per le soluzioni Automha soprattutto nel retail e nel settore food and beverage”.