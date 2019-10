Alex, morto a 22 anni mentre era a caccia, “la sua passione insieme alla tromba”

Si era recato sul Monte Pora, a Castione della Presolana, per una battuta di caccia ed è precipitato in un dirupo per 150 metri: è morto così il giovane 22enne Alex Bertoli, originario di Angolo Terme.

La tragedia si è consumata nella mattinata di mercoledì 2 ottobre, poco prima delle 11: Alex era uscito in compagnia di un amico e, insieme, si trovavano nella zona del colle Vareno. Ad un certo punto qualcosa è andato storto e il 22enne è precipitato in una scarpata volta sul versante bresciano di Angolo Terme.

Immediata è stata la richiesta di aiuto da parte dell’amico che era con lui: sul posto è giunto l’elicottero del 118 di Brescia ma, purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il ragazzo è morto sul colpo.

Una giovane vita spezzata nel fiore degli anni, volata in cielo in una mattinata di inizio ottobre.

Trattiene a stento le lacrime la zia Simona nel ricordare il nipote: “Alex amava la caccia ed è morto così, abbracciato ad una delle sue più grandi passioni. Era una persona semplice, un gran lavoratore e, dal nonno, aveva ereditato la passione per la tromba. Suonava nella Fanfara di Rogno”.

Nel paese di Angolo Terme, in provincia di Brescia, c’è molto dolore, ma soprattutto tanta incredulità di fronte a questa terribile tragedia che ha colpito un ragazzo così giovane.

“Stentiamo ancora a crederci – racconta con un filo di voce Don Attilio Mutti, parroco dell’oratorio di Angolo Terme -. Alex era un ragazzo serio, attento e sempre pronto nel porgere una mano al prossimo. Ha sempre frequentato il nostro oratorio visto che faceva parte e collaborava attivamente con il gruppo adolescenti”.

La famiglia della giovane vittima è molto conosciuta e stimata in tutto il paesino: “Era molto più che un bravo ragazzo – sussurra Gianluca della macelleria Morosini di Angolo Terme -: conosco la sua famiglia, una bravissima famiglia. Non ci sono parole per descrivere questo dolore”.

Alex, oltre al papà Bruno e alla mamma Elisa – ex vicesindaco del paese – lascia nel dolore anche il fratello minore Roberto, più giovane di solo un anno.