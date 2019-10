Aiuto, i miei figli stanno crescendo! A Bergamo, incontri per i genitori di oggi

L’associazione Donne per Bergamo–Bergamo per le Donne, che da un anno svolge attività sociali senza fine di lucro a favore delle donne, ha elaborato una serie di incontri dal titolo “Diamoci una mano: essere genitore oggi””.

Il progetto è nato dalle richieste che le nostre concittadine- locali e migranti, madri di figlie e figli di età diverse- hanno sottoposto allo Sportello Informativo dell’associazione: che, per cercare di rispondere ai molti interrogativi dei genitori negli anni fondamentali per la crescita dei figli, ha preparato sei incontri con esperte e tutor.

Perché, oggi più che mai, per “diventare/essere madre e vivere con serenità il proprio ruolo sono necessari strumenti adeguati: servizi, opportunità e aiuti.”

Il percorso avrà inizio il 5 ottobre e terminerà il 16 novembre 2019: sei mattine di sabato dalle 9,30 alle 12,30- orario scelto per favorire la presenza delle madri quando i ragazzi sono a scuola- e si svolgerà presso la sede dell’Associazione, in via Borgo Palazzo 16, a Bergamo. Queste le tematiche:

SABATO 5 OTTOBRE 2019

Quali aiuti economici e quali opportunità?

• Bonus comunali, regionali, statali

• Come accedere all’ISEE

• Sistemi di riconoscimento digitale: SPID e PIN

della tessera sanitaria

Conduce l’incontro Franca Longoni, Sportello genitori, Cgil Bergamo

SABATO 12 OTTOBRE 2019

Voglio risparmiare anche rispettando l’ambiente. Cosa mi offre la città?

• I mercati di quartiere. I GAS

• I negozi del riciclo

• La banca etica

• Le banche del tempo

Conduce l’incontro Simonetta Poli, Rete Cittadinanza sostenibile, Bergamo

SABATO 19 OTTOBRE 2019

Le figlie e i figli crescono. Come affrontare i cambiamenti?

• Potenzialità e criticità dell’utilizzo di strumenti tecnologici della rete e dei suoi contenuti

Conduce l’incontro Francesca Soli, psicologa e psicopedagogista

SABATO 26 OTTOBRE 2019

Non solo sostanze: le dipendenze in adolescenza

• Cambiamenti e compiti evolutivi in adolescenza, comportamenti a rischio e fattori protettivi

Conduce l’incontro Michela Brignoli, psicologa

SABATO 9 NOVEMBRE 2019

Un aiuto per affrontare

i cambiamenti

• Sostegno alla genitorialità

• Supporto pedagogico nelle scuole, sportello help

• Consultori familiari

Conduce l’incontro Alessandra Foroni, psicologa e psicoterapeuta

SABATO 16 NOVEMBRE 2019

Voglio star bene: parliamone

Conduce l’incontro Enrica Morelli, counselor

CONTATTI:

– uffici dell’Associazione, Via Borgo Palazzo 16, il sabato, dalle 15,30 alle 17,30;

– telefono 320 8143987; sportelloinformativobg@gmail.com.