Agrate, scontro in autostrada: lunghe code verso Bergamo

Lunghe code sull’autostrada A4 in direzione Bergamo dopo il casello di Agrate. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.30 di giovedì 3 ottobre, all’altezza dl km 153 a 2,5 km dall’uscita di Trezzo, sulla corsia di sorpasso.

Sono state coinvolte due vetture di grossa cilindrata, Mercedes e Audi. Non ci sarebbero feriti e non sarebbero intervenuti mezzi di soccorso, ma solo quelli per la pulizia della strada e della rimozione dei mezzi. Come si vede dal pannello luminoso nella foto sono segnalati 3 km di coda.