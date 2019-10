Volontario con gli stranieri: “Emanuele, 24 anni, ci ha insegnato tanto”

“La morte di un caro è un’esperienza triste, che ti segna per tutta la vita. Se il caro è un ragazzo di soli 24 anni, che perde la vita per una tragica fatalità, allora penso che la stessa vita sia ingiusta. Da padre di due figli, non posso che stringermi al papà, alla mamma e alla famiglia di Emanuele Ossoli, nella speranza che il loro straziante dolore possa essere alleviato dai ricordi e dalle testimonianze delle tante persone vicine, in questo triste momento”. Così il sindaco di Brusaporto, Roberto Rossi, esprime la propria vicinanza ai cari del giovane trovato morto lunedì 20 settembre a Valbondione.

Attorno alle 14, senza dare alcuna indicazione precisa ai familiari su dove si sarebbe diretto, Emanuele è uscito di casa in pantaloncini da basket neri e zaino rosso, ha preso la macchina e guidato fino in alta Valseriana: dopo aver lasciato la vettura all’imbocco del sentiero che porta al Curò, ha iniziato il suo allenamento in quota. Una volta scesa la sera, però, la famiglia preoccupata dal suo mancato rientro a casa e dall’impossibilità di contattarlo telefonicamente ha deciso di lanciare l’allarme, alle forze dell’ordine e sui social.

“Ieri abbiamo appreso la tragica scomparsa di un nostro grande amico – hanno scritto su Facebook i ragazzi dell’Accademia per l’Integrazione di Bergamo -. Emanuele faceva infatti parte dei volontari che due volte alla settimana, dalle 20 alle 22, ci insegnano matematica e informatica. Non solo, Emanuele ci ha insegnato tante altre cose, per esempio avere speranza e fiducia, avere rispetto, apprezzare il bello che ci circonda. Emanuele sarà per sempre nei nostri cuori, non lo dimenticheremo mai. Vogliamo esprimere alla famiglia tutta la nostra vicinanza in questo momento che nessuno è in grado di capire. Grazie per sempre, i tuoi Allievi dell’Accademia per l’Integrazione”.