Rocco Schiavone 3 o la Champions? La tv del 2 ottobre

Per la prima serata in tv, mercoledì 2 ottobre su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la prima delle quattro puntate della nuova serie di “Rocco Schiavone 3”, con Marco Giallini, Isabella Ragonese e Lorenza Indovina.

L’episodio sarà intitolato “La vita va avanti”: Rocco è di nuovo ad Aosta, solo, a fare i conti con la realtà: l’amico Sebastiano è agli arresti domiciliari e crede che sia per colpa di Rocco; Furio e Brizio lo ignorano; Caterina, di cui si era innamorato, si è rivelata una spia.

Sky trasmetterà in diretta le partite di Champions. Per il secondo turno della fase a gironi stasera si giocheranno: Genk-Napoli – ore 18.55 Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252), Barcellona-Inter – ore 21.00 Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252), Slavia Praga-Borussia Dortmund – ore 21.00 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253), Liverpool-RB Salisburgo – ore 21.00 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253), Lille-Chelsea – ore 21.00 Sky Sport (canale 254), Valencia-Ajax – ore 21.00 Sky Sport (canale 255), RB Lipsia-Olympique Lione – ore 21.00 Sky Sport (canale 256) e Zenit San Pietroburgo-Benfica ore 21.00 Sky Sport (canale 254).

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto d Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Fuori dal coro”, il talk-show condotto da Mario Giordano.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi” proporrà la visione del film “War horse”. Durante il primo conflitto mondiale, il giovane Albert si arruola per provare a recuperare l’amato cavallo Joey, venduto in un momento di difficoltà economiche dal padre all’esercito britannico. Tra l’animale e il ragazzo c’era un forte rapporto simbiotico: nell’addomesticarlo, Albert aveva vinto la timidezza che gli derivava dai problemi di balbuzie. Il quadrupede, mandato in giro per l’Europa, entrerà in contatto con diverse persone cui cambierà il corso della vita. La giovane fattrice Devon, un ufficiale della cavalleria britannica, un soldato tedesco e un nonno francese con la sua nipotina troveranno conforto e benefici dalla vicinanza con Joey.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Arrivano i prof”, con Claudio Bisio, Lino Guanciale e Maria Di Biase; su Canale5 alle 21.20 “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse”, con Omar Sy; su Italia1 alle 21.20 “Hercules – La leggenda ha inizio”, con Kellan Lutz; e su Tv8 alle 21.30 “Angeli e demoni”, con Tom Hanks; e su Canale Nove alle 21.25 “Un matrimonio a quattro mani”.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “Contrattempo”, con Mario Casas; su La7D alle 21.30 “E’ arrivato nostro figlio”, di e con Valérie Lemercier; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Killer Bees – Api assassine”; su La5 alle 21.10 “The wedding date – L’amore ha il suo prezzo”, con Debra Messing; su Iris alle 21 “Mani di velluto”, con Adriano Celentano ed Eleonora Giorgi; e su Italia2 alle 21.15 “Code of honor”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “The Carole King you’ve got a friend”. Ritratto di Carole King, una delle cantautrici americane più prolifiche e rispettate in circolazione.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwn 8 – Terre desolate”, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti;e su Real Time alle 21.10 il reality “Matrimonio a prima vista”.