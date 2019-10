La pioggia è arrivata nella notte tra martedì e mercoledì dipingendo d’autunno questo inizio di ottobre. Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo spiega cosa succederà a Bergamo nelle prossime ore sul versante del tempo.

ANALISI GENERALE

Una perturbazione di origine atlantica interessa mercoledì la Lombardia, seguita da un marcato calo delle temperature e dell’umidità. A seguire, un veloce alternarsi di promontori e saccature determinerà tempo variabile.

Mercoledì 2 ottobre 2019

Tempo Previsto: Piogge sparse, locali rovesci e qualche temporale interesseranno gran parte della regione a partire dalla notte e al primo mattino, spostandosi dalle zone alpine e prealpine a quelle di pianura nel corso della giornata, con direttrice media nordovest-sudest. Neve sulle Alpi oltre 2500 metri. A seguire, già in mattinata ampie schiarite a partire dal varesotto si estenderanno nel corso del pomeriggio-sera al resto della regione. Venti moderati di favonio dalla serata su varesotto, milanese e zona Lario. In serata, per effetto “Stau”, nuovi addensamenti associati a nevicate lungo il crinale alpino di confine e livignasco, con quota neve in sensibile calo fino a 1600/1800 metri.

Temperature: In calo ovunque.

In pianura:

Valori minimi compresi tra 08/12 °C.

Valori massimi compresi tra 17/22 °C.

Giovedì 3 ottobre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte residui fenomeni nevosi lungo il crinale alpino di confine e livignasco, in esaurimento al primo mattino, seguiti da schiarite. Altrove giornata nel complesso soleggiata, ad esclusione di parziali e brevi addensamenti nuvolosi lungo la pianura e le prealpi in mattinata e verso sera. Al mattino ancora favonio sulla zona nordoccidentale della regione e valle del Ticino.

Temperature: In pianura:

Valori minimi in lieve diminuzione e compresi tra 06/10 °C (fino a 13 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in lieve aumento e compresi tra 19/23 °C.

Venerdì 4 ottobre 2019

Tempo Previsto: In mattinata aumento della nuvolosità su tutta la regione, fino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. In serata non si escludono brevi pioviggini a carattere sparso.

Temperature: In pianura:

Valori minimi stazionari e compresi tra 06/10 °C (fino a 13 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in diminuzione e compresi tra 16/19 °C.