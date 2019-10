“La bici il mezzo più green, ma raggiungere la città è ancora troppo pericoloso”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una mamma, L.B., in merito alle difficoltà che ogni giorno riscontra nello spostarci in bicicletta da Torre Boldone a Bergamo.

Buongiorno, vi contatto perché ogni giorno mi accorgo di quanto sia pericoloso usare la bicicletta come mezzo di trasporto, nonostante il desiderio di farlo sempre più e insegnare ai miei figli a muoversi con questo mezzo meraviglioso. Io vivo a Torre Boldone e per arrivare in città devo compiere molte peripezie, soprattutto quando porto mia figlia nel seggiolino e cerco di non esporla ai rischi del traffico. L’ultima modifica della viabilità in via Corridoni (per la precisione sotto il cavalcavia) non tiene minimamente conto delle biciclette obbligandoci a salire di continuo sui marciapiedi (arrecando fastidio ai passanti) o rischiando di essere travolti dai mezzi su strada più ingombranti.

Leggo spesso dalle vostre notizie che esiste una volontà forte per una Bergamo ‘green’, rispettosa dell’ambiente. Vorrei far sapere che ad oggi risulta impossibile raggiungere la città con la bicicletta in modo sicuro. Vorrei poter insegnare ai miei figli a muoversi e spostarsi nel limite del possibile senza inquinare e vivendo la città con la gioia di usare il mezzo più bello ed ecologico che c’è (oltre alle gambe, ovviamente) . Mi rivolgo a voi per fare un appello a chi forse può cambiare la viabilità. Un cordiale saluto.

Lettera firmata