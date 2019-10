Fatale l’ultimo allenamento in montagna: così è morto Emanuele, a 24 anni

Un’uscita come tante altre, in montagna come amava fare: è stata una delle sue più grandi passioni a tradire Emanuele Ossoli, 24enne di Brusaporto che è morto in seguito a una caduta lunedì 30 settembre.

Attorno alle 14, senza dare alcuna indicazione precisa ai familiari su dove si sarebbe diretto, Emanuele è uscito di casa in pantaloncini da basket neri e zaino rosso, ha preso la macchina e guidato fino a Valbondione: dopo aver lasciato la vettura all’imbocco del sentiero che porta al Curò, ha iniziato il suo allenamento in quota.

Una volta scesa la sera, però, la famiglia preoccupata dal suo mancato rientro a casa e dall’impossibilità di contattarlo telefonicamente ha deciso di lanciare l’allarme, alle forze dell’ordine e sui social.

Le ricerche sono iniziale all’alba di martedì 1 ottobre, dal punto in cui è stata trovata la sua auto: data la vastità della zona da scandagliare, Soccorso Alpino e Speleologico, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile si sono avvalsi della collaborazione dei cani molecolari a terra e di due elicotteri in volo.

Decisiva, quantomeno per una circoscrizione dell’area di ricerca, la testimonianza di un altro ragazzo che lunedì aveva incrociato Emanuele nei pressi del rifugio Curò, proprio dove il suo telefonino aveva agganciato per l’ultima volta una cella: i soccorritori hanno dunque concentrato qui i loro sforzi, riuscendo a individuare il corpo senza vita del 24enne nel primo pomeriggio di martedì.

In seguito a una caduta, accidentale o in seguito a un malore, Emanuele è precipitato per circa un centinaio di metri in un canalone: le operazioni di recupero del cadavere, data la zona impervia, sono state lunghe e delicate e si sono concluse dopo oltre due ore.

Il 24enne, dopo la maturità scientifica al Liceo Federici di Trescore Balneario, si era iscritto al Politecnico di Milano, dove aveva completato con successo il suo primo ciclo di studi in ingegneria energetica e a breve avrebbe concluso anche il master in Energy Development: nel mezzo anche un’esperienza in Svezia, alla prestigiosa facoltà di Ingegneria dell’Università di Lund.