Cristina Parodi, messaggio d’amore a Gori per l’anniversario di nozze: lui le dona fiori bellissimi

Dolce anniversario di matrimonio per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e sua moglie, la giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi. Martedì 1° ottobre hanno festeggiato il 24esimo di nozze e hanno condiviso la loro gioia sui social.

In un post sul suo profilo Instagram Cristina Parodi ha scritto: “Sono passati ventiquattro anni da quel ‘sì’ e non mi sono ancora stancata di sorridere con te #buonanniversario”, pubblicando a corredo una foto di coppia. E la “risposta” di Giorgio non si è fatta attendere: un bellissimo mazzo di fiori, ben assortito di rose rosse, gigli bianchi e peonie rosa. “Questo è l’anniversario che piace a me”, aggiunge Cristina Parodi in un altro post, mostrando ai fan il regalo del marito fotografato direttamente dal salone di casa.

Giorgio Gori e Cristina Parodi formano una delle coppie più longeve dello show biz. Il primo incontro fra i due risalirebbe al 1992, quando lui era direttore di Canale Cinque e lei lavorava nel Tg di Mediaset, e ne seguì un lungo corteggiamento da cui scaturì un legame profondo e duraturo.

La relazione si consoliderà fino a convolare a nozze: il matrimonio venne celebrato nel 1995 a Carpeneto, in provincia di Alessandria. A coronare la loro unione, negli anni successivi, sono arrivati i tre figli: Benedetta nata nel 1996, Alessandro nel 1997 e Angelica nel 2001.