Controlli sugli studenti, il cane Quan trova droga nascosta tra i cespugli

Nella mattinata di mercoledì 2 ottobre, nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, è proseguita l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli Istituti Scolastici, nei luoghi di arrivo e partenza dei mezzi pubblici e lungo i percorsi utilizzati da migliaia di studenti per raggiungere le scuole.

Nel corso dei controlli, durante i quali è stata utilizzata un’unita’ cinofila dei reparti speciali di Milano, sono stati rinvenuti 61 grammi di sostanze stupefacenti, hascisc e marijuana. Lo stupefacente, trovato in vari luoghi suddiviso in pezzi o dosi , era nascosto tra cespugli o aiuole, in zone frequentate e interessate dal passaggio e sosta dei giovani.

Nonostante, in alcuni casi, la sostanza fosse ricoperta di terra non è sfuggita all’olfatto di Quan, che scavando ha indicato il luogo dove erano occultati i pezzi di stupefacente. Nel corso dei controlli sono state controllate, in modo mirato, 28 persone , per una di queste, cittadino tunisino irregolare in Italia, sono state avviate le procedure per il rimpatrio immediato.

I controlli saranno ripetuti al fine di arginare il fenomeno ma sopratutto instillare nei giovani la cultura della legalità e del rifiuto verso le sostanze stupefacenti.