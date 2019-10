Bimbo di 9 mesi beve candeggina: trasferito d’urgenza da Lodi a Bergamo

Ha bevuto un sorso di candeggina, iniziando a tossire e piangere: sono stati attimi di paura per un bambino di 9 mesi di origine africana che nella tarda mattinata di martedì 1 ottobre a Codogno, nel Lodigiano, ha ingerito la sostanza tossica.

Il piccolo, durante un attimo di distrazione della madre che stava parlando con un’amica, gattonando si è avvicinato a una bottiglietta di candeggina, portandola alla bocca: fortunatamente buona parte del contenuto si è rovesciata sulla tutina e solo una piccola parte è finita in gola.

La mamma ha immediatamente allertato i soccorsi e, disperata, si è recata da sola in ospedale: al pronto soccorso non c’è stato alcun bisogno di lavanda gastrica ma il personale medico ha comunque avvisato il centro antiveleni di Pavia.

La sala operativa del 118, nel frattempo, aveva allertato un elicottero, decollato da Bergamo e che ha poi trasferito il paziente al Papa Giovanni XXIII attorno alle 13.30. Dopo i primi accertamenti, il piccolo è stato dichiarato fuori pericolo anche se, in via precauzionale, è stato trattenuto in osservazione all’ospedale cittadino.

