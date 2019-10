Bergamo, ragazzo di 34 anni trovato senza vita in centro

Sarebbe stato vittima di un malore il ragazzo di 34 anni trovato senza vita in viale Papa Giovanni a Bergamo nella mattinata di mercoledì 2 ottobre.

Il cadavere, riverso a terra all’altezza del civico 23, nei pressi della sede de L’eco di Bergamo, è stato notato poco prima delle otto da una donna che ha chiamato il 118.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica, ma per il 34enne, di origine indiana, non c’era più nulla da fare.

Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia. Il ragazzo sarebbe deceduto nella notte per cause naturali. Al momento non ci sono elementi che possano far pensare a una dinamica diversa.