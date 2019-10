Zapata è una sentenza anche in Champions, Ilicic questa volta tradisce

Gollini 6,5: Ha talmente tanto da fare per lunghi tratti del primo tempo che potrebbe organizzare un barbecue con i ragazzi della curva. Quando lo Shakhtar si fa (redi)vivo compie un miracolo al 33’ che non ripete al 41’ su Moraes. Nulla può fare sul gol allo scadere.

Toloi 6: Se la vede con Taison, il più accreditato. Paga con un giallo fiscale una chiusura decisiva.

Palomino 6: Si prende una lunga lista di imprecazioni fino al Duomo di Milano quando Moraes gli scappa via per il pareggio.

Masiello 6,5: Sacrificato al cambio per tentare di vincere.

Muriel (Dal 22′ st) 5,5: Non incide. Paga i postumi della tonsillite.

Hateboer 6: Due consecutivi alleggerimenti da brivido al 19′. Trenitalia e Italo potrebbero contenderselo come pendolino sulla fascia destra. Impreciso e pasticcione quando si abbassa in difesa, è meglio dal centrocampo in avanti. Suo l’assist pennellato per la testa-gol di Zapata che lo rende sufficiente.

Gosens (Dall’11’ st) 6: Porta freschezza sulla corsia di sinistra.

De Roon 6: Giallo all’inizio di ripresa. Implacabile sulle palle alte. Finisce per fare il difensore di sinistra con qualche titubanza per gli spazi che si creano davanti a lui. Paga con mezzo punto in meno la leggerezza sul gol della sconfitta.

Pasalic 6,5: Quasi a uomo su Kovalenko. Colpisce il palo nell’azione in cui rimedia a tutto il gol di Zapata.

Castagne 6: Meglio a destra, e meglio quando deve spingere.

Gomez 7,5: In palla più che mai. Capitano e condottiero, prende in mano la squadra. Gli manca di aggiustare i rubinetti dello stadio e poi ha fatto tutto. Sfortunato allo scadere con il portiere Pyatov che salva in corner un suo sinistro.

Ilicic 5,5: Prende il rigore che uno come lui non doveva tirare. Tira quasi con il pensiero altrove. Prestazione non del tutto sufficiente.

Malinovskyi (Dall’11’ st) 6: Ex delle giovanili ucraine. Tenta da fuori senza fortuna.

Zapata 7: Di testa è un abitudine anche in Champions, segna un gol che fa dimenticare un rigore ciccato (da Ilicic) e un palo di Pasalic. Talismano contro la fortuna è la dimostrazione che certi giocatori non hanno prezzo. Il presidente Percassi lo sa: per tutto il resto c’è MasterCard.

Gasperini 6: Venti minuti da grande squadra. Poi vuole vincere a tutti i costi e in Champions paghi gli spazi che i cambi offensivi creano.