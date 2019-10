Uomo armato di coltello rapina le poste di Gorlago: bottino di 2mila euro

Rapina all’ufficio postale di Gorlago. Un uomo armato di coltello, col volto travisato, ha fatto irruzione questa mattina, 1 ottobre, nell’ufficio postale di via Moroni, minacciando uno degli impiegati intimandogli di consegnare il denaro in cassa: le prime stime parlano di un bottino tra i 1.500 e i 2 mila euro. L’uomo è poi fuggito a bordo di una Lancia Ypsilon bianca, in direzione Trescore Balneario.

È successo intorno alle 9, con diversi clienti presenti all’interno dell’ufficio postale. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Le forze dell’ordine sono ora in cerca di due uomini: il bandito armato di coltello e il complice, rimasto presumibilmente in macchina a fare da palo.

La Lancia Ypsilon utilizzata per il colpo sarebbe già stata ritrovata: un’auto risultata rubata e abbandonata vicino alla circonvallazione tra Gorlago e Trescore. Per le ricerche dei malviventi si è alzato in volo anche un elicottero.

Alle poste del paese un altro colpo era stato messo a segno nel febbraio 2017. Quella volta un rapinatore solitario, armato di pistola, era riuscito a farsi consegnare circa 600 euro.