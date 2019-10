Sono giovani, appassionati e stanno coltivando il sogno di farsi strada nel mondo dello spettacolo. I tre fratelli bergamaschi Sofia Inglese e i gemelli Leonardo e Matilde Carioli, oltre a dedicarsi con profitto agli studi, sono impegnati per realizzare il loro obiettivo.

Per riuscirci stanno lavorando sulla loro formazione ma anche effettuando tante esperienze dentro e fuori lo schermo, spaziando fra moda, recitazione, tv e pubblicità, che offre occasioni per farsi conoscere.

Riservati nella vita quotidiana, sono professionali e disinvolti sui set e sulle passerelle. Tutti e tre hanno realizzato e stanno realizzando numerosi lavori nel settore: in poco meno di un anno complessivamente hanno superato i 20 spot pubblicitari.

La sorella maggiore, Sofia, ha 20 anni, conduce insieme ad Antony Peth un programma di moda sul canale 53 del digitale terrestre Italian Fashion Lovers, una produzione bergamasca N&M management di Maria Raffaella Napolitano. Inoltre, per tutta l’estate ha prestato il suo sorriso e le sue lunghissime gambe nello spot sui social e sul web di Veet. Sempre nell’ambito pubblicitario, in tv è il volto scelto per lo snack Perugina Lingotto, per gli editoriali di Vodafone Dreamlab e, sempre sul web, per MSC crociere.

Da sempre è appassionata di spettacolo: è ballerina professionista e quest’anno si è iscritta a un corso di recitazione e girerà un film. Per quanto riguarda la moda, spesso lavora a Milano per shooting e book fotografici collaborando con diversi brand.

Formatasi al liceo coreutico “Antonio Locatelli” di Bergamo, sta studiando scienze motorie all’università di Pavia, in quanto lo sport rappresenta una delle sue passioni.

I suoi fratelli, Matilde e Leonardo, gemelli, hanno 13 anni e stanno frequentando la classe terza media all’istituto comprensivo “Eugenio Donadoni” di Bergamo.

Gli ultimi lavori di Matilde riguardano Focus junior, Mga MojMoj e presto sarà sui canali tv per ragazzi all’interno di spot di alcune aziende di giochi.

Leonardo, che somiglia all’attore bergamasco Giorgio Pasotti, professionista per cui ha molta stima, vanta una lunga lista di spot. È stato volto di Domotica Ave, Toys story, Autogrill, Orrbix sport, Colmar e presto ne usciranno nuovi per una grande casa automobilistica e per un’importante banca italiana. Inoltre, da attore ha recitato in un cortometraggio per la Sae di Milano e a fine mese sarà nel cast di un altro.

Insieme a sua sorella Matilde, Leonardo è stato protagonista di una pubblicità delle Autolinee Sab, ma anche di uno spot web a Milano per Residenze di Porta Nuova con la supervisione di Cristel Isabel Marcon di Riccanza.

Entrambi condividono sia la passione per il basket, che praticano a livello agonistico (Leonardo gioca nella Bergamo Basket BB14, mentre Matilde nell’Ororosa Basket) e per la recitazione: sognano di svolgere la professione di attori e per questo stanno studiando recitazione e cinematografia. Da due anni hanno partecipato a un corso tenuto dal regista bergamasco Antonio Iorio e ora sono iscritti al Teatro Prova.

Questi fratelli sono richiesti come modelli ma anche come manisti: negli spot, infatti, spesso vengono inquadrate le mani e sia Sofia sia Matilde hanno preso parte a molte riprese/scatti in questa modalità.

La loro madre, Elisabetta Lucchini afferma: ” Sofia, Leonardo e Matilde detengono un record: in poco meno di un anno hanno superato i 20 spot pubblicitari. È una bella soddisfazione, so che tengono molto a cimentarsi nel mondo dello spettacolo e quindi li supporto. Vivere tante esperienze li ha resi più indipendenti: ogni opportunità che hanno lascia loro qualcosa e li aiuta a crescere. Finora le persone con cui hanno lavorato sono tutte positive, sia per quanto riguarda le produzioni, gli attori e i registi”.

A guidarli è la volontà di darsi concretamente da fare. Mamma Elisabetta sottolinea: “Sono molto contenta dei miei figli perchè si impegnano tantissimo. Sono bravi a scuola, praticano sport e si dedicano allo spettacolo. Sono molto professionali perché vogliono fare questo lavoro e le produzioni con cui hanno lavorato li chiamano sempre e si complimentano con loro”.

Nel raccontare come è nata la loro passione, Elisabetta Lucchini spiega: “A Sofia la moda è piaciuta sin da piccola e ha svolto la sua prima sfilata a 15 anni con la stilista bergamasca Dorina Kola. In seguito ha partecipato a diversi concorsi come Miss Italia e Miss Mondo ed è approdata in tv dove sogna di farsi strada. Vedendola anche Matilde e Leonardo hanno iniziato a voler lavorare nel settore: vorrebbero diventare attori, in modo particolare recitando in fiction e al cinema. Tutti e tre hanno un ottimo seguito sui social e riescono ad arrivare al pubblico, così molti titolari di negozi di abbigliamento e le aziende dei più svariati settori li chiamano come modelli per le loro campagne”.

Parlando di come vive il loro successo come genitore, mamma Elisabetta conclude: “Spero che possano realizzare i loro traguardi e non ho timori perchè li seguo con attenzione e, per i più piccoli, mi occupo personalmente dei loro social”.

