Solo la mente rilassata rigenera il cervello

Tutti cercano la tranquillità ma solo pochi riescono a raggiugerla. Una cosa, però, è certa: trovarla è più facile di quello che si possa pensare.

Oggi sappiamo che lo stress è il principale nemico della nostra salute: diverse ricerche hanno evidenziato che, se prolungato, ha effetti negativi sia per il cervello sia per l’organismo più in generale. Come si può far fronte a questa situazione?

Gli operatori del centro benessere Spa & Beauty “Sabai Thai”, a Bergamo in via XX settembre 115, consigliano: “Cominicia a dedicare un’ora alla settimana a te stesso, un’ora tutta per te, per un massaggio rilassante o un trattamento corpo dove tu sei la protagonista. Infatti, non c’è niente di meglio di un buon massaggio per liberare l’energia bloccata, quando ci accorgiamo di essere terribilmente contratti in tutto il corpo e di respirare molto superficialmente”.

Inoltre massaggiando si riattiva la circolazione: si provoca una dilatazione dei vasi sanguigni presenti sotto la cute e ciò determina un afflusso maggiore di sangue nelle cellule.

Al tempo stesso l’attivazione della circolazione linfatica e venosa rende possibile la distensione della muscolatura conferendo ancor più benessere.

Sono importanti altri due benefici del massaggio. Gli operatori di Sabai Thai aggiungono: “Innanzitutto permette un miglioramento delle condizioni di nutrizione, un risultato possibile grazie alla liberazione dei rifiuti cellulari attraverso l’eliminazione delle tossine messa in atto dalla circolazione venosa. Altro vantaggio è il riequilibrio dei livelli ormonali e un miglioramento dell’ossigenazione dei tessuti”.

Per concludere, non bisogna sottovalutare l’effetto benefico che un buon massaggio ha su tutto il sistema nervoso.

