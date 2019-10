Societari Allievi, successo finale per Atletica Vicentina e Atletica Studentesca Rieti

Sorpasso decisivo per l’Atletica Vicentina ai Campionati Italiani di Società allievi di atletica leggera in programma a Bergamo.

Grazie alle ottime prestazioni ottenute nell’ultima giornata di gare, la formazione veneta ha totalizzato 180 punti conquistando lo scudetto maschile con 11 punti di vantaggio sulle Fiamme Gialle G. Simoni.

A guidare al successo gli atleti in maglia arancione sono stati Lorenzo Frivoli e Nicola Cristofori che si sono imposti rispettivamente nei 100 metri e nei 3000 metri siepi.

In campo femminile affermazione per l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi che al Campo Putti ha confermato il titolo ottenuto lo scorso anno.

In testa sin dalle prime prove, le giovani laziali hanno distanziato di 29 lunghezze l’Atletica Vicentina e 42 sull’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni.

A livello individuale nuova vittoria per Larissa Iapichino (Atletica Firenze Marathon) che, dopo il successo nei 100 metri ostacoli, si è aggiudicata anche i 400 fermando il cronometro in 1’02”48, distanziando di quasi un secondo la vicecampionessa italiana Federica Tozzi (Fiamme Gialle G.Simoni).

In casa Atletica Bergamo 1959 ottima prestazione per Moad Ragzani che, dopo il dominio nei 1500, si è confermato anche negli 800 metri, mentre Leonardo Castelli si è fermato al secondo posto nel salto in alto.