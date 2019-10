San Siro, cade dalla tribuna prima di Atalanta-Shakhtar: ferito un 33enne

Sono stati momenti di paura allo stadio San Siro quelli che hanno preceduto l’inizio del match Atalanta-Shakhtar Donetsk valido per la seconda giornata di Champions League. Intorno alle 18.30 un uomo di 33 anni è precipitato da un altezza di circa 4 metri.

L’impatto a terra è stato molto violento ma il 33enne non ha mai perso conoscenza.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi – già presenti allo stadio – che hanno immobilizzato e trasportato il tifoso bergamasco all’ospedale San Carlo di Milano.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente. Per fortuna, però, il 33enne non è in pericolo di vita.