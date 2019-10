Parcheggio alla Fara, il Comune: “Daremo le informazioni che cerca ad Anac”

L’Autorità nazionale anticorruzione, Anac, in un lungo e articolato documento è entrata nel merito delle vicende del parcheggio ex Faunistico, in particolare rispondendo alle sollecitazioni avanzate dai due ex consiglieri del Movimento 5 Stelle a Bergamo, Marcello Zenoni e Fabio Gregorelli.

I risultati dell’istruttoria sembrano sottolineare in maniera decisa una serie di criticità che, secondo l’Anac, avrebbero dovuto portare alla rescissione del contratto con la concessionaria vale a dire la società Bergamo Parcheggi.

La risposta del Comune di Bergamo non è tardata ad arrivare. Eccola.

“L’Amministrazione comunale ha in corso la predisposizione di una risposta relativamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie pervenuta dall’Autorità nazionale anti corruzione nelle scorse ore ed è già stata convocata una riunione tecnica a tal fine.

Nel più breve tempo possibile verrà quindi data puntuale e specifica risposta alle richieste di ulteriori informazioni, per consentire un’ancor più dettagliata conoscenza della realtà dei fatti da parte dell’Autorità medesima.

E’ infatti da sottolineare come l’Autorità non abbia assunto alcun provvedimento finale, ritenendo utile un’ulteriore acquisizione di dati ed elementi in fase istruttoria prima di esprimersi .

L’Amministrazione comunale dà atto della correttezza dell’azione dell’Autorità che, a fronte di alcuni aspetti valutati non sufficientemente documentati, ha ritenuto opportuno chiedere delucidazioni in merito e confida – una volta trasmessi gli ulteriori elementi richiesti – in una positiva conclusione della procedura nella ferma convinzione di aver agito legittimamente e nell’esclusivo interesse della comunità”.