Il Falcone celebra la Giornata delle Lingue: “Per noi sono finestre sul mondo”

Da qualche anno il 26 settembre è una giornata importante per il Liceo Falcone, forse ancora di più da quando, nel maggio di quest’anno, la scuola di via Dunant è diventata ufficialmente ambasciatrice del Parlamento Europeo.

E allora, perché non trovare un modo diverso per celebrare la Giornata delle Lingue, istituita dallo stesso Parlamento nel 2001?

È stato così organizzato il Festival delle Lingue 2019, ideato da Antonella Fanara, storica insegnante di francese del liceo e collaboratrice del Dirigente scolastico per l’Internazionalizzazione che, in veste di direttrice artistica, in collaborazione con il comitato organizzatore formato dai professori Trionfini, Ragazzi, Bertuletti, Campagnola e Nuvoloni, con il sostegno economico dell’Associazione Genitori e con la regia di Lisa Ferrari del Pandemonium teatro, ha portato in scena un vero e proprio spettacolo presso l’Auditorium di Piazza della Libertà, messo a disposizione dal Comune di Bergamo.

Il messaggio di questo Festival, introdotto dai saluti del Dirigente Scolastico del Liceo Falcone, la professoressa Gloria Farisè e della Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo Patrizia Graziani è spiegato dalle parole di una delle giovani presentatrici, alunna del Falcone, naturalmente: “Le lingue straniere non sono materie scolastiche, né solo competenze pratiche che ci consentono di cavarcela all’estero. In realtà esse sono per noi delle finestre sul mondo, sono l’opportunità di capire e dire attraverso le parole, tutte le parole, ciò che ci circonda, ciò che siamo, ciò che vorremmo. Alcune parole straniere hanno la capacità di esprimere pienamente un concetto, un’idea, un sentimento che la parola equivalente nella nostra lingua madre non riesce ad esprimere. Insomma, le parole straniere hanno sovente ‘quel qualcosa in più’ che ci permette di essere più pienamente noi stessi e di poter agire sul mondo”.

L’evento è stato un gioco di squadra, a cui hanno attivamente collaborato 60 studenti, veri protagonisti del Festival, e una quindicina di insegnanti, tutti spinti da spirito di collaborazione e dalla volontà di condividere con gli altri l’amore e l’entusiasmo per lo studio delle lingue e delle culture straniere, dal francese all’inglese, dal giapponese al tedesco, dal cinese allo spagnolo per concludere con il russo e l’arabo.

E lo spettacolo è stato godibilissimo per il caloroso pubblico, formato da studenti, genitori, insegnanti e autorità civili e militari: l’evento, aperto dall’Inno alla gioia, suonato e cantato dal coro di studenti e professori del liceo, diretto dal professor Stefano Bertuletti, è poi continuato con una divertente serie di sketch, seguita da due performance teatrali tratte da Beckett e Molière e dalla lettura o dalla recitazione di alcuni testi letterari; molto emozionante è stato il momento dedicato alle canzoni attraverso le quali tutti gli studenti sul palco, insieme al coro, hanno manifestato in musica e parole la loro piena condivisione dei valori universali di solidarietà, libertà, giustizia e coraggio.

Intense sono state le testimonianze di due studenti falconiani, Carolina Zanchi (ex alunna) ed Emanuele Colombo (attualmente frequentante la classe quinta) per i quali apprendere le lingue serve soprattutto per imparare ad ascoltare, per capire l’altro, per creare una vera relazione tra esseri umani.

Ha ampliato tale messaggio e concluso il Festival Luca Lampariello, language coach poliglotta – conosce ben 14 lingue – che ha insistito sui tre concetti basilari riguardanti lo studio delle lingue: opportunità, crescita intellettuale e crescita spirituale, una sintesi adeguata che ha ben colto lo spirito del Festival e che è stata sviluppata e poi approfondita anche sabato 28 settembre attraverso una serie di incontri con alunne e alunni di varie classi del Liceo a cui Lampariello ha fornito, in English of course, dei suggerimenti concreti per diventare dei veri poliglotti.