Francesco Sudati cosa ci aspetta nelle prossime ore e nei prossimi giorni sul versante del tempo: ecco il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Le condizioni anticicloniche tendono ad indebolirsi per l’approssimarsi di un impulso perturbato nordoccidentale, che dalla serata di martedì determinerà un rapido peggioramento, seguito da un marcato calo delle temperature e dell’umidità.

Martedì 1 ottobre 2019

Tempo Previsto: Graduale aumento della nuvolosità durante la giornata, ma senza fenomeni associati fino al pomeriggio e possibili ampi spazi soleggiati nelle ore centrali lungo la pianura. Addensamenti nuvolosi più consistenti a ridosso dell’arco Alpino daranno luogo, da metà pomeriggio, a precipitazioni anche a carattere temporalesco. Dalla tarda serata le precipitazioni sono previste sconfinare fino ad interessare le aree di pianura.

Temperature: In pianura

Valori minimi in lieve aumento e compresi tra 13/16 °C (fino a 18 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in leggera diminuzione e compresi tra 22/26 °C.

Mercoledì 2 ottobre 2019

Tempo Previsto: Rovesci e temporali interesseranno gran parte della regione a partire dalla notte e al primo mattino, spostandosi dalle zone alpine e prealpine a quelle di pianura nel corso della mattinata con direttrice media nord-ovest-sudest. A seguire già in tarda mattinata ampie schiarite a partire dal varesotto si estenderanno nel corso del pomeriggio-sera al resto della regione. Favonio dalla serata su varesotto, milanese occidentale, e zona Lario.

Temperature: In sensibile calo ovunque.

In pianura

Valori minimi compresi tra 08/12 °C.

Valori massimi compresi tra 17/22 °C.

Giovedì 3 ottobre 2019

Tempo Previsto: Giornata nel complesso soleggiata, ad esclusione di parziali addensamenti di nubi basse lungo la pianura e le Prealpi in mattinata e verso sera. Al mattino ancora favonio sulla zona nordoccidentale della regione e valle del Ticino.

Temperature: In pianura

Valori minimi in lieve diminuzione e compresi tra 06/10 °C (fino a 13 °C nei grandi centri urbani).

Valori massimi in lieve aumento e compresi tra 19/23 °C.