Foto di architettura o ritratto? Il drone per riprendere l’essere umano e il contesto

L’ultimo week end di ottobre, sabato e domenica 26-27, si terrà un workshop fotografico che spiegherà come fotografare delle modelle con abiti di alta moda in contesti architettonici unici, come il ponte medioevale di Attone a Clanezzo e il Castello/parco di San Vigilio.

La particolarità di questo corso è che le foto saranno fatte non solo con la macchina fotografica, ma anche usando un drone con pilota certificato che verrà istruito dagli studenti su come posizionare il mezzo e la sua fotocamera per riprendere le modelle.

Dal drone si ha una visione del mondo completamente nuova, che richiede anche una riflessione pratica e teorica, al fine di creare delle immagini che raccontino il contesto con occhi diversi.

Per questo ci sarà una sessione teorica la mattina di sabato 26 dove si parlerà di ritratto, di architettura, di droni e di tecnica fotografica.

Si vedranno alcuni esempi e si discuterà di come affrontare lo shooting fotografico del pomeriggio e della domenica mattina.

Alla fine, il pomeriggio della domenica nel Castello di San Vigilio, si rivedranno le foto migliori, si farà della post-produzione e verranno distribuiti i diplomi di partecipazione.

È una sfida interessante, che non necessita particolare esperienza fotografica, tutti possono partecipare, indifferentemente se si ha una macchina fotografica o un semplice cellulare per fare le foto.

Se foste interessati scrivete a Oliviero Godi a info@wenvent.it oppure potete contattare Silvia al 340 1641071