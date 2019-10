Fara, Anac dura: “Inadempimenti della Bergamo Parcheggi”, contratto andava rescisso?

L’Autorità nazionale anticorruzione, (Anac), presieduta dal dimissionario Raffaele Cantone, in un lungo e articolato documento entra nel merito delle vicende del parcheggio ex Faunistico, in particolare rispondendo alle sollecitazioni avanzate dai due ex consiglieri del Movimento 5 Stelle a Bergamo, Marcello Zenoni e Fabio Gregorelli.

I risultati dell’istruttoria sembrano sottolineare in maniera decisa una serie di criticità che, secondo l’Anac, avrebbero dovuto portare alla rescissione del contratto con la concessionaria vale a dire la società Bergamo Parcheggi.

Sintetizziamo le tappe dello sfortunato parcheggio: dalla stipula della convenzione del 20 maggio 2004, all’avvio dei lavori il 23 settembre 2008, alla frana il 30 dicembre del 2008. Fino alle varianti del 2011 e del 2016 e alla ripresa dei lavori il 12 settembre 2017.

L’opera, come si capisce, ha subito una sfilza di ritardi: doveva concludersi in meno di 3 anni, ma dopo oltre 15 non è ancora finita: “Ritardo ingiustificato e caratterizzato da violazioni soprattutto della concessionaria e non contrastate efficacemente dal Comune”, stigmatizza il documento dell’Anac.

Anche la frana, sostiene l’Anticorruzione è “imputabile alla concessionaria, che ha eseguito sia la progettazione esecutiva che le lavorazioni”, e sottolinea come la ditta che ha causato la frana, e che eseguiva i lavori, vale a dire la Locatelli, fosse socia della Bergamo Parcheggi con il 6%.

Ritardi si sono accumulati per il nuovo piano della sosta, dichiara l’Anac e anche la nuova ditta appaltatrice, la Collini spa avrebbe dovuto consegnare i lavori in 22 mesi, quindi nel marzo 2019, cosa che non è avvenuta.

Tutti questi ritardi, sottolinea il dirigente dell’Autorità anticorruzione “hanno prodotto danni alla collettività, diretti e immediati: il parcheggio non è stato goduto dai cittadini che invece hanno divuto subire disagi connessi ai lavori”.

Per non parlare della dilatazione dei tempi della concessione: “prevista in un primo tempo in 29 anni e ora aggiornata a 90 anni”.

Anche sui costi dell’intervento, un Project financing, l’Anticorruzione ha da rimarcare che gli aumenti sia in fase di progettazone esecutiva che per le varianti del 2011 e del 2016 sono “causati da errori del concessionario, ma poi finiscono col ricadere sulla collettività con l’aumento della tariffa oraria e l’eliminazione delle strisce blu”.

Sotto la lente le due varianti dunque: quella del 2011 “per riparare a un errore della concessionaria” e quella del 2016, “uno stravolgimento dell’originaria concessione”.

L’Autorità anticorruzione elenca quindi gravi inadempimenti contrattuali e soprattutto evidenzia ancora una volta che il Comune di Bergamo, dopo la frana, avrebbe potuto senza particolari problemi economici arrivare alla risoluzione degli stessi.

Il dirigente dell’Anac conclude invitando le parti a esprimere in 30 giorni le proprie controdeduzioni e a precisare “se e in che misura le variazioni delle condizioni economiche dell’affidamento abbiano tenuto conto delle criticità imputabili al concessionario e degli introiti già conseguiti dalla Bergamo Parcheggi nella gestione dei parcheggi di superficie dal 1 settembre 2004 a oggi”.

Infine chiede di fornire le tempistiche, ovvero indicare lo stato di avanzamento dei lavori, che è quello che sollecitano il comitato No Parking Fara e i cittadini da mesi.