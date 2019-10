Esce a correre e non rientra: ricerche in corso a Valbondione

Ricerche in corso e preoccupazione a Valbondione, in alta valle Seriana. Si cerca un uomo, originario di Brusaporto, che nella serata di lunedì 30 settembre è uscito a correre e non è più rientrato. I tecnici del Soccorso Alpino sono impegnati con le ricerche nella zona del Curò.

Secondo le prime informazioni, è stata ritrovata nella stessa area l’auto appartenente all’uomo, ma di lui ancora nessuna traccia.