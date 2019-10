Finale di stagione nel segno dello skiroll orobico per la Coppa Italia Cascina Bianca.

La competizione nazionale si è infatti chiusa con i successi di Luca Curti (Under Up Ski Team Bergamo) e Valentina Maj (Sci Club Schilpario) che a Bobbio hanno conquistato la prova in tecnica classica.

Reduce dal terzo posto in Coppa del Mondo, il 21enne di Branzi ha completato i 9 chilometri in programma in 32’13”1 lasciandosi alle spalle Michele Gasperi (Corpo Sportivo Esercito) e Francesco Becchis (Ski Avis Borgo).

In campo femminile successo per la 19enne di Schilpario che ha tagliato il traguardo con 44 secondi sulla leader della classifica generale Lisa Bolzan (SC Orsago) e 46 su Elisa Sordello (Ski Avis Borgo).

In casa UBI Banca Goggi successi per Flavia Epis negli Under 14, Cassandra Bonaldi negli Under 16 e Stefano Epis negli Under 12, mentre Giulia Locatelli ha chiuso la propria prova al secondo posto.

Foto di Flavio Becchis