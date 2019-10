Cinquant’anni di “Mistero buffo”, Champions e Le Iene: la tv del 1° ottobre

In occasione del 50esimo del debutto, per la prima serata in tv, martedì 1° ottobre Rai5 proporrà la visione dello spettacolo “Mistero buffo”, di Dario Fo e Franca Rame. Dopo la prima assoluta nel 1969, l’esibizione è approdata in tv in due serate nel 1977.

Alle 21.15 andrà in scena la prima parte, con “La fame dello Zanni”, “Storia di San Benedetto da Norcia”, “Resurrezione di Lazzaro” e “Bonifacio VIII”.

A seguire, alle 22.35 si proseguirà con “Mistero buffo – Parte seconda”, con Dario Fo e Franca Rame, dal titolo “Grammelot di Scapino”, “Grammelot dell’avvocato inglese”, “Passione – Maria alla Croce”, “Le nozze di Cana”.

Canale5, Sky Sport uno e Sky Sport – canale 252 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Juventus e Bayer Leverkusen valida per il secondo turno della fase a gironi della Champions League. Dopo il pareggio 2-2 ottenuto a Madrid contro l’Atletico Madrid, i bianconeri affrontano in casa i tedeschi del Bayern Leverkusen, sconfitti nella prima giornata del girone dal Lokomotiv Mosca.

Oltre ad Atalanta-Shakhtar Donetsk che si disputa alle 18.55 e(visibile in diretta su Sky Sport uno e Sky Sport – canale 252) e Juventus-Bayer Leverkusen alle 21, gli altri match della giornata, tutti alle 21, sono: Real Madrid-Bruges (Sky Sport Football e Sky Sport – canale 253), Tottenham-Bayern Monaco (Sky Sport Football e Sky Sport – canale 253), Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (Sky Sport – canale 254), Galatasaray-Psg (Sky Sport – canale 255), Manchester City-Dinamo Zagabria (Sky Sport – canale 256) e Stella Rossa-Olympiacos (Sky Sport – canale 257).

Su Italia1 alle 21.20 prenderà il via la nuova stagione de “Le Iene show”. Nicola Savino, Alessia Marcuzzi, con la partecipazione della Gialappa’s Band, conducono il primo dei due appuntamenti settimanali del programma.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle sei puntate della fiction “La strada di casa, seconda stagione”, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini e Silvia Mazzieri. Lorenzo non si dà pace e il commissario Leonardi gli mostra un video sconvolgente e inequivocabile da cui si capisce che Irene si è tolta la vita gettandosi nel Po. Fausto, intanto, sospetta che qualcuno abbia manomesso i fusti del birrificio “Morra” e cerca di scoprire il motivo di un simile gesto. Nel frattempo, Gloria si rende conto di essere più sbadata del solito, dimentica le cose, sbaglia le parole e inizia a credere di avere l’Alzheimer.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con David Venancio Muro, Sandra Marchena, Ana del Rey e Montserrat Alcoverro. Ursula, dimessa dall’ospedale psichiatrico, si reca da Samuel in cerca di Blanca e Moises, ma viene cacciata in malo modo. Intanto, mentre Trini non trova il coraggio di confessare a Ramon che aspetta un figlio da lui, la contessa De Urrutia si rivolge a Felipe, dicendosi interessata ad alcune delle opere di Samuel. Rosina, per gratitudine, affitta l’appartamento al dottor Higinio a un prezzo stracciato.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer e sulla rete di Urbano Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il ragazzo invisibile – Seconda generazione”, con Ludovico Girardello; su Tv8 alle 21.30 “Maschi contro femmine”, con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Lucia Ocone; su Canale Nove alle 21.25 “Storia di una ladra di libri”, con Geoffrey Rush; e su Rai4 alle 21.25 “Spy”, con Melissa McCarthy.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Heratbreakers – Vizio di famiglia”; su Iris alle 21 “Corvo rosso non avrai il mio scalpo”, con Robert Redford; su Italia2 alle 21.15 “Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello”, con Viggo Mortensen.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan, Hannah Hodson, Adam Rayner e Marc Anthony. Andranno in onda quattro episodi intitolati “In trappola”, “Comunque vada”, “Un’amicizia in bilico” e “Legami di sangue”. Nel primo, il James Rive Hospital sta per ricevere un’ispezione che deciderà se la struttura può continuare a operare oppure no. Nel secondo, Nick indaga sulla causa di un infarto in ospedale. Nel terzo, mentre Camille ha trovato un nuovo amore, Bobby e Christina litigano sui doveri ospedalieri. Nel quarto, Nick chiede aiuto a Christina per via di sua madre che è gravemente malata.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica di “Temptation island vip”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”; e su Real Time alle 21.10 “Malati di pulito”.