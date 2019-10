Champions League, su Sky la diretta tv di Atalanta-Shakhtar Donetsk

Martedì 1° ottobre alle 18.55 allo stadio San Siro di Milano si disputerà la partita di calcio tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League.

Il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252).

Oltre ad Atalanta-Shakhtar Donetsk martedì 1° ottobre si giocheranno:

– Juventus-Bayer Leverkusen alle 21 su Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252) e Canale 5;

– Real Madrid-Bruges alle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253);

– Tottenham-Bayern Monaco alle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253);

– Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid alle 21 su Sky Sport (canale 254);

– Galatasaray-Psg alle 21 su Sky Sport (canale 255);

– Manchester City-Dinamo Zagabria alle 21 su Sky Sport (canale 256);

– Stella Rossa-Olympiacos alle 21 su Sky Sport (canale 257).

Mercoledì 2 ottobre, invece, sarà la volta di:

– Genk-Napoli alle 18.55 su Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252);

– Barcellona-Inter alle 21 su Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252);

– Slavia Praga-Borussia Dortmund alle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253);

– Liverpool-RB Salisburgo alle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253);

– Lille-Chelsea alle 21 su Sky Sport (canale 254);

– Valencia-Ajax alle 21 su Sky Sport (canale 255);

– RB Lipsia-Olympique Lione alle 21 su Sky Sport (canale 256);

– Zenit San Pietroburgo-Benfica alle 21 su Sky Sport (canale 254).

La seconda giornata di Champions League verrà trasmessa anche in diretta streaming su Now Tv e attraverso la piattaforma Sky Go. Per assistere alle partite trasmesse da Mediaset ci si potrà collegare con pc, smartphone e tablet a Mediaset Play.