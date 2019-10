Caravaggio, va a un colloquio di lavoro e si sente male: 19enne in gravi condizioni

Si presenta per un colloquio di lavoro ma ha un malore e viene portato d’urgenza in ospedale. È successo a Caravaggio nel primo pomeriggio di martedì 1 ottobre. Protagonista della vicenda M.N., giovane egiziano di 19 anni.

Il ragazzo, residente a Ghisalba, si è recato in un negozio di ortofrutta di proprietà di un amico per discutere di un possibile impiego. Al diciannovenne, che da qualche tempo vive da un parente a Caravaggio, è infatti scaduto da pochissimo il contratto che lo legava a una nota ditta del territorio, ed era quindi in cerca di un nuovo impiego.

Il giovane e il titolare dell’esercizio commerciale si sarebbero trattenuti a parlare per molto tempo, tanto da spingerli a pranzare assieme vista l’ora. Una volta terminato il pasto, il ragazzo avrebbe accusato i primi sintomi di un malore, per poi perdere i sensi.

Resosi conto della gravità della situazione il titolare è poi sceso in strada, chiedendo aiuto a un vicino. In quel frangente, per puro caso, nella via stava passando anche una pattuglia della Polizia Locale, che ha contribuito a soccorrere il ragazzo egiziano.

In poco tempo sul posto sono giunti i soccorsi, con il personale dell’ambulanza che ha intubato il 19enne prima di trasportarlo d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Bergamo, dove si trova tutt’ora.