Belotti: martedì sera rientrano i tifosi, ritardate la chiusura del casello

Daniele Belotti, deputato di Bergamo nonché super tifoso nerazzurro, ha inviato lunedì al responsabile dell’autostrada A4 nel tratto Milano-Bergamo una mail per chiedere un piccolo cambio alla prevista chiusura del casello di Capriate martedì 1 ottobre, giorno della partita Atalanta- Shakhtar di Champions League alo stadio milanese di San Siro.

“La presente – scrive il parlamentare leghista – per chiedere la possibnilità di ritardare alle ore 23 la chiusura del casello di Capriate San Gervasio prevista per martedì 1 ottobre alle ore 22, visto l’elevato traffico in uscita ai caselli bergamaschi per i 25mila tifosi atalantini di ritorno dalla partita di Champions League in programma alle 19 allo stadio di San Siro”.

Certi che vorrà evitarte disagi ai numerosi automobilisti diretti nella zona servita dal casello di Capriate, conclude, restiamo in attesa di un suo pronto riscontro