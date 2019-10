Atalanta-Shakhtar Donetsk, la diretta del match

Un altro appuntamento con la storia per l’Atalanta di Gasperini, che a San Siro gioca il suo primo match interno di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Il Gasp non rinuncia a Gomez, nonostante l’acciacco post-Sassuolo, e schiera l’argentino dal 1′ con Zapata e Ilicic. In mezzo al campo titolare Pasalic al posto di Freuler.

Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 5 Masiello, 6 Palomino; 21 Castagne, 15 de Roon, 88 Pasalic, 33 Hateboer; 10 Gomez, 72 Ilicic, 91 Zapata. All. Gasperini.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov, 31 Ismaily, 22 Matviyenko, 4 Kryvtsov, 50 Bolbat, 6 Stepanenko, 20 Kovalenko, 21 Alan Patrik, 7 Taison, 11 Marlos, 10 Junior Moraes. All. Castro.

Qui sotto la nostra diretta

Il primo tempo:

41′ – Bella azione degli ucraini col passaggio in profondità di Taison per Junior Moraes che supera Gollini e mette in fondo al sacco.

41′ – Pareggio dello Shakhtar, ha segnato Junior Moraes.

35′ – Risponde lo Shakhtar con questo destro da fuori di Alan Patrik parato ottimamente da Gollini.

28′ – Cross di Hateboer e uscita orribile, a vuoto di Pyatov; sul secondo palo c’è la testa di Zapata per l’1-0 meritatissimo.

28′ – ZAPATA!! VANTAGGIO DELL’ATALANTA!!

27′ – Pasalic, palla sul palo!

25′ – Gioca bene l’Atalanta ma lo Shakhtar è tutto in difesa.

15′ – Calcia Ilicic col sinistro ma respinge Pyatov!

13′ – Ilicic steso in area, calcio di rigore! E giallo per Stepanenko.

5′ – Corner di Gomez e colpo di testa di Pasalic alto. Primo squillo dell’Atalanta!

2′ – Colpo d’occhio bellissimo: lo stadio di Milano è tutto nerazzurro, e non per tifare Inter.

1′ – Via, si parte a San Siro!