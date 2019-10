Ai mondiali di tiro dinamico trionfano due poliziotti bergamaschi

Si è svolto nei giorni scorsi a Milano il terzo Campionato del Mondo multidisciplinare di Polizia. Circa mille agenti provenienti da tutto il mondo si sono sfidati in varie discipline sportive tra cui il tiro dinamico. Dalle selezioni svolte lo scorso mese di giugno, due dei sei elementi selezionati per la composizione della rappresentativa italiana di tiro dinamico sportivo, provenivano dalla Questura di Bergamo: l’Assistente Capo Coordinatore Roberto Vezzoli e l’Agente Scelto Chiara Neviani, due dei quattro istruttori di tiro della Questura.

Dopo un’estate trascorsa ad allenarsi in vista dell’evento, a pochi gironi dalla gara, il comitato organizzatore, facendo fronte ad una disposizione Ministeriale che di fatto impediva a molte delegazioni di poter giungere in Italia con le armi proprie, vietate dalla normativa vigente, al fine di porre tutti i tiratori sullo stesso piano, ha deciso di mettere a disposizione dei concorrenti armi, munizioni e cinturoni che fossero uguali per tutti.

Anche se la cosa ha lasciato un po’ perplessi per il fatto che competere in un campionato del mondo con dell’attrezzatura che non si conosce a fondo non è certamente facile, i ragazzi della questura di via Noli si sono rimboccati le maniche e hanno affrontato la competizione al massimo delle loro possibilità.

Due gironi di gara testa a testa con i più forti tiratori del mondo, dieci prove per un totale di circa 250 cartucce su percorsi molto dinamici e ricchi di bersagli in movimento, molto divertenti da eseguire ma tanto impegnativi sotto il profilo tecnico. Nel tiro dinamico infatti, la bravura nell’essere il più precisi e veloci possibile è sempre subordinata al rispetto delle rigidissime norme di sicurezza, le stesse norme che i nostri istruttori insegnano a tutti gli operatori della Polizia di Stato, addestrati all’uso corretto delle armi da fuoco in dotazione personale e di reparto nel profondo rispetto delle norme di sicurezza.

Al termine della gara i risultati ottenuti sono stati al di là di ogni aspettativa: Vezzoli conquista l’oro individuale assoluto e quello a squadre con il team maschile, mentre Neviani, sessantacinquesima assoluta e tredicesima tra le lady, conquista il bronzo a squadre con il team femminile. Tre delle otto medaglie a disposizione, quindi, arrivano in via Noli, con tanti complimenti del questore Maurizio Auriemma.