Aereo caduto, pm rinvia il colloquio con Chiara dopo la morte di papà Stefano

Perchè l’aereo da turismo pilotato da Stefano Mecca è precipitato, schiantandosi contro un terrapieno dell’Asse interurbano? È la domanda che dal giorno dell’incidente, sabato 21 settembre, frulla nella testa degli inquirenti.

Secondo alcuni testimoni il Mooney Mk20 D-Eise aveva appena abortito un tentativo di atterraggio sulla pista 30 dell’Aero Club di Bergamo ed era entrato in stallo: con il carrello ancora abbassato e con una velocità forse troppo bassa per tentare quel tipo di manovra, stava provando a riallinearsi per l’approccio a terra.

Poi il primo scontro contro un palo dell’illuminazione pubblica e l’impatto al suolo.

A livello tecnico gli accertamenti sul velivolo sono stati affidati al professor Alberto Folchini, docente del Politecnico di Milano: 90 giorni, dal giorno dell’incarico, per completarli ma le tempistiche sembrano destinate ad allungarsi, se non altro per la complessità della materia trattata.

In attesa di quelle risposte, però, la Procura di Bergamo conta di poter raccogliere elementi utili a ricostruire i drammatici momenti di quel sabato mattina dalle testimonianze delle sopravvissute.

Tra il momento del decollo, alle 10.04, a quello dell’incidente sono passati solamente 14 minuti: nel mezzo un colloquio radio tra Mecca e la torre di controllo, con la richiesta di poter rientrare per un problema non specificato e il rifiuto a dichiarare emergenza.

Il pm Silvia Marchina in questi giorni avrebbe dovuto recarsi in visita al Niguarda di Milano, per poter parlare con Chiara Mecca, la sorella maggiore di Marzia, morta il giorno dello schianto: una scadenza che la titolare del fascicolo ha deciso di rimandare alla prossima settimana in seguito alla notizia della scomparsa di papà Stefano, deceduto venerdì sera all’ospedale milanese e i cui funerali saranno celebrati mercoledì mattina nella parrocchiale di Fiorano al Serio.

Chiara e la sorella Silvia, che sedeva con lei sul sedile posteriore dell’aereo, sono rimaste le uniche in grado di chiarire quale fosse la problematica che aveva spinto il papà a interrompere il volo verso Venezia e, all’altezza di Ghisalba, invertire la rotta.

Il colloquio, molto delicato, potrebbe anche non produrre i risultati auspicati: non è scontato, infatti, che le ragazze fossero state messe al corrente di quanto stava succedendo a bordo.