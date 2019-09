“Vizio di Stato”, a PresaDiretta inchiesta sul gioco d’azzardo: la tv del 30 settembre

Per la prima serata in tv, lunedì 30 settembre su RaiTre alle 21.45 l’appuntamento è con una nuova puntata di “PresaDiretta”, il programma d’inchieste condotta da Riccardo Iacona.

Il reportage di stasera, intitolato “Vizio di Stato”, è incentrato sul mondo del gioco d’azzardo legale. Un giro di affari da 107 miliardi di euro all’anno e lo Stato ne ricava 10,3. E quanto resta invece, nelle tasche dei giocatori?

Gli italiani sono il popolo che gioca di più in tutta Europa, 1 milione e mezzo sono i giocatori a rischio. Slotmachine, gratta e vinci, lotto e lotterie, scommesse sportive, bingo. Ma chi ci guadagna davvero?

Quali sono i costi per lo Stato della ludopatia? A PresaDiretta l’allarme dei medici che denunciano un fenomeno in crescita costante.

“PresaDiretta” ha fatto un viaggio nel mondo del gioco, non solo in Italia ma anche in Francia e a Malta. Il boom dei guadagni, gli algoritmi che decidono chi vince e chi perde, le inchieste della magistratura e le infiltrazioni mafiose nel business del gioco d’azzardo. E infine le testimonianze di chi ha sconfitto la patologia e si batte per un gioco misurato e consapevole.

Gli ospiti in studio saranno il dottor Onofrio Casciani e la sua equipe che formano gli operatori sanitari ad affrontare la ludopatia. Simona Neri, sindaco toscano che da anni gira l’Italia per informare sui rischi del gioco patologico. Filippo Torrigiani, consulente della Commissione Parlamentare Antimafia che ha realizzato il report sui legami tra criminalità organizzata e gioco d’azzardo.

Voltando pagina, per il ciclo “Futuro Presente”, viene proposta l’inchiesta “Oslo senza auto”. Oslo, la prima città al mondo che ha deciso di liberarsi del tutto dalle auto. Come si fa a ridisegnare radicalmente una capitale e trasformarla in una città a emissioni zero?

“Vizio di Stato” e “Oslo senza auto” sono un racconto di Riccardo Iacona con Raffaella Pusceddu, Andrea Vignali, Alessandro Macina, Fabrizio Lazzaretti, a cura di Raffaele Marco Della Monica.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la terza puntata del varietà “Stasera tutto è possibile”. Ospiti del programma condotto da Stefano De Martino sono Mariano Bruno, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Sergio Friscia, Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la quarta puntata di “Temptation island vip”, condotto da Alessia Marcuzzi.

Secondo le ultime indiscrezioni, Anna Pettinelli avrà un falò di confronto con il fidanzato Stefano Macchi. Lei è in preda ad una forte crisi di gelosia e non fa nulla per nasconderlo.

Inoltre, verranno mostrate alcune immagini con Silvia ed il single Valerio in una situazione di contatto fisico ravvicinato in quello che sembra un letto. Cosa sarà accaduto davvero? Come reagirà il fidanzato Gabriele?

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Andrà in onda l’episodio intitolato “La vampa d’agosto”: alla vigilia di Ferragosto il commissario Montalbano è a pranzo nella bella villetta sul mare che Augello ha affittato per le ferie, a Montereale Marina. Qui, per caso, vedono un cunicolo nel giardino, all’interno del quale vengono trovati dei resti umani. Dopo aver chiamato i rinforzi, il commissario scopre che il corpo in cui si sono imbattuti è quello di Rina, una ragazza scomparsa sei anni prima in circostanze misteriose. Adriana, l’affascinante gemella della vittima, fornisce a Montalbano tutte le informazioni che potrebbero essergli di aiuto per le indagini. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 2 novembre 2008 sempre su RaiUno.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Canale Nove alle 21.25 proporrà la visione del documentario “Emanuela Orlandi”. Dopo anni di misteri, il caso di Emanuela Orlandi è ancora irrisolto. Nuovi dati e testimonianze potrebbero portare finalmente alla verità?

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Rambo 2 – La vendetta”, con Sylvester Stallone; su La7 alle 21.15 “Il socio”, con Tom Cruise; su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – Bersaglio mobile”, con Roger Moore; e su Rai4 alle 21.20 “Le colline hanno gli occhi”, con Aaron Stanford.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Into the wild – Nelle terre selvagge”, con Emile Hirsch; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: la lettera”; e su Iris alle 21 “North country – Storia di Josey”, con Charlize Theron.

Rai5 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Nessun dorma”, condotto da Massimo Bernardini. Due talenti dell’opera stimati in tutto il mondo sono gli ospiti di Massimo Bernardini in questa puntata di Nessun Dorma: il direttore d’orchestra Michele Mariotti e il mezzosoprano Daniela Barcellona. Come sempre, esibizioni live, sorprendenti filmati e giovani musicisti animano il dibattito musicale in studio.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “La piccola pattinatrice” e “Un passato per l’avvenire”. Nel primo, Joséphine risponde alla chiamata disperata di Alice, una giovane pattinatrice di dieci anni, la cui madre è decisa a farla diventare una campionessa. Nel secondo, Joséphine deve aiutare Nina, che sta cercando di avere un figlio da due anni ma sembra senza successo. Joséphine scoprirà che Nina ha un blocco psicologico.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “101% Pucci”, condotto da Andrea Pucci; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.10 il cartoon “Dragon ball super”.