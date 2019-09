Vetri dell’auto rotti, via chitarra e basso: “Aiutateci, erano le nostre passioni”

Un gruppo di musicisti bergamaschi ci ha scritto una mail in cui raccontano la disavventura successa sabato 28 settembre a Villa Redona, in via Redona a Trescore Balneario. Qualcuno ha rotto il lunotto della loro Renault Scenic e ha rubato tutto quello che c’era dentro, tra cui una chitarra e un basso. Ora i ragazzi chiedono aiuto per cercare di ritrovare la refurtiva:

“Vi chiediamo un favore a tutti, sabato pomeriggio tra le 13 e le 17.30 ci sono stati rubati dai nostri mezzi tramite rottura dei vetri i nostri gli strumenti per suonare. Vi chiediamo di far girare nella speranza di recuperarli. Oltre al valore in sé, con loro perdiamo le serate passate insieme, i ricordi, le note che suonavano le nostre emozioni della nostra passione, la nostra vita su un palco.

Ci è stato tolto un pezzo di noi: un basso Fender jazz bass made in mexico95 azzurro, una chitarra acustica, uno zaino contenente una testata basso gr700 bianca, i cavi, l’accordatore, le cuffie con tutto ciò che occorre per un corretto collegamento e un computer portatile Lenovo”.