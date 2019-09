Esce in cerca di funghi e non rientra a casa. Sono ore di ansia per Francesco Boschi, 61enne di Spirano, del quale non si hanno più notizie da domenica 29 settembre.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si era diretto in compagnia di un amico a Dossena in cerca di funghi. Il 61enne, in un primo momento, ha lanciato una richiesta di aiuto, ma l’amico non è più riuscito a rintracciarlo. I familiari hanno così denunciato l’accaduto ai carabinieri e la macchina operativa delle ricerche si è così messa in moto.

Foto 2 di 2



Le ricerche, concentrate nella zona di Dossena, hanno preso il via domenica 29 settembre e stanno proseguendo anche nel corso di lunedì 30. Sul posto stanno lavorando i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e la colonna mobile della Protezione Civile della Provincia di Bergamo con le unità cinofile. È operativa anche una squadra di operatori muniti di drone per le ricerche dall’alto provenienti da Genova.

In queste prime ore di ricerche, purtroppo, non è stata trovata alcuna traccia dell’uomo che, al momento della scomparsa, indossava dei pantaloni mimetici.