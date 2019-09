Sgominata banda delle slot machine: a marzo un colpo a Palosco

Aveva colpito anche a Palosco, nella Bassa, la banda specializzata nei furti di slot machine sgominata dai carabinieri di Trento. In collaborazione con i militari di Bergamo, Brescia e Milano hanno arrestato 9 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di “associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio”.

L’inchiesta è nata a seguito di un furto di slot machine avvenuto in un bar di Borgo Chiese (Trento) nel novembre 2018. Le indagini hanno permesso individuare il presunto sodalizio criminale, radicato nella provincia di Brescia ma operante anche in quelle di Bergamo, Milano, Modena e appunto Trento.

Alla banda, fino ad ora, sono stati ricondotti 20 furti, di cui 13 a esercizi pubblici e sette automobili. Il primo a Palosco, lo scorso 19 marzo. Nel mirino dei ladri era finito il bar “Dolceamaro”, dal quale avevano rubato e svuotato cinque slot machine poi abbandonate nei campi della Bassa.

Ogni colpo era organizzato dopo una lunga fase di studio: i malviventi si appropriavano prima dei veicoli, idonei al trasporto delle slot machine e una volta rimosse dagli esercizi le macchinette, le trasportavano in luoghi sicuri, anche molto lontano da dove erano stati perpetrati i furti per forzarle in piena tranquillità.