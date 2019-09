Punto da un’ape, finisce sul marciapiede con l’auto e investe anziana

È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo A.R., l’anziana di 87 anni che lunedì mattina, 30 settembre, è stata travolta da un’auto in via Martin Luther King, a una ventina di metri dal passaggio a livello vicino alla Motorizzazione.

L’incidente si è verificato intorno alle 9,45. Alla guida della vettura, una Toyota Yaris, si trovava un ragazzo di 22 anni, residente in città.

Secondo la versione della polizia locale, in corso di accertamento, il giovane sarebbe stato punto al braccio da un’ape. Nel tentativo di allontanare l’insetto avrebbe perso il controllo dell’auto, sterzando e finendo sul marciapiede dove stava camminando l’anziana, trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere caduta a terra e avere battuto violentemente la testa.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute l’automedica e l’ambulanza. Dei rilievi si è invece occupata la polizia locale di Bergamo.