Per la Scuderia Norelli buona conclusione del campionato mondiale Enduro

Nel fine settimana scorso, sabato 28 e domenica 29, si è concluso il Campionato Mondiale Enduro con le 2 giornate dell’ultima prova, disputate in Francia, dove il giovane cileno Ruy Barbosa, Campione Mondiale Enduro classe Youth (over 21) in carica, per il secondo anno schierato con i colori della Scuderia Fulvio Norelli, in sella alla Husqvarna 350 4T era impegnato a difendere il titolo nella classe J2 (FIM Enduro Junior 2 World Cup) ed ha chiuso entrambe le giornate di gara con 2 vittorie; risultato che lo colloca al 3° posto nella classifica finale del Campionato che si è articolato su 14 giornate disputate in 7 prove, iniziate in Germania e proseguite in Portogallo, Spagna, Grecia, Italia con la Valli Bergamasche a Rovetta, Repubblica Ceca e Francia.

Ruy Barbosa, vincitore dell’ultima prova del Campionato Mondiale Enduro 2019 classe Junior 2 in Francia, su Husqvarna 350 cc 4T

Al giovane Campione, passato dalla Husqvarna 125 2T, con cui si era laureato Campione Mondiale lo scorso anno, alla più impegnativa Husqvarna 350 4T, il 3° gradino del podio va un po’ stretto, visto che è stato distanziato dal 2° classificato per soli 5 punti, ma purtroppo un ritiro subito nella seconda giornata di gara in Grecia lo ha privato di punti preziosi, condizionando pesantemente il risultato finale.

La Scuderia Fulvio Norelli si complimenta con Ruy Barbosa, avendo apprezzato le sue doti di grande atleta e combattente tenace. Grazie Ruy.

